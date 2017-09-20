Серж Саргсян встретился с президентом Польши

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке президент РА Серж Саргсян встретился 19 сентября в штаб-квартире ООН с президентом Республики Польши Анджеем Дудой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента РА.

Отметив, что текущий год знаменателен для Армении и Польши тем, что исполняется 25 лет установления дипломатических отношений и обе страны отмечают 650-летие образования армянской колонии в Польше, обе стороны с удовлетворением отметили растущий уровень межгосударственных отношений.

Воспользовавшись случаем, президент Серж Саргсян поблагодарил А. Дуду за теплые слова об армянской общине и за дружеское отношение к армянскому народу.

Президент Анджей Дуда, в свою очередь, поздравил с Днем независимости Армении, который армянский народ отмечает 21 сентября.

Затем президенты обратились к двусторонним отношениям и работе по их укреплению и развитию, отметив важность взаимных астреч и новый уровень политического диалога. Президент А. Дуда поблагодарил президента С. Саргсяна за содействие в избрании Польши непостоянным членом СБ ООН. С. Саргсян поздравил Польшу с избранием и выразил надежду, что традиция взаимной поддержки и помощи будет продолжена.

Президент С. Саргсян отметил также важность парламентской дипломатии и развития двустороннего диалога. Обратившись к переходу Армении к парламентской форме правления, С. Саргсян выразил уверенность, что сотрудничество в этом формате станет более активным и весомым.

С. Саргсян еще раз подчеркнул, что в Армении высоко ценят факт признания Польшей Геноцида армян.

Стороны говорили также о процессе урегулирования нагорно-Карабахского конфликта. С. Саргсян отметил важность взвешенного подхода, созвучного с позицией Минской группы и ЕС.

Президент Дуда заявил, что позиция Польши по этому вопросу остается неизменной – конфликт должен быть решен исключительно мирным путем, на основе международного права.