Президент НКР провел встречу с делегацией Армянского евангелистского сообщества Америки

В Ереване, в Постоянном представительстве Арцаха в Армении, президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 19 сентября встретился с делегацией Армянского евангелистского сообщества Америки во главе с исполнительным директором организации Завеном Ханджяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся осуществления в Арцахе различных благотворительных программ.

Саакян вручил Завену Ханджяну медаль "Благодарность", присвоенную организации за заслуги перед Республикой Арцах и в связи со 100-летием основания, выразив надежду, что сотрудничество между Армянским евангелистским сообществом Америки и Арцахом сохранит свою положительную динамику.