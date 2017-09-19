Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma

Американская певица Селена Гомес, которая ведет самый популярный Instagram-аккаунт, стала новым представителем компании Pumа. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

«Теперь официально часть семьи», — прокомментировала Гомес фото в топе с надписью Puma, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Селена уникальная, независимая, а ее талант невероятно многогранен. Эта та ролевая модель, которую ищет сегодняшний покупатель. В последние несколько дней Селена лишний раз доказала, какая она сильная. Честно и открыто она рассказала о своей болезни, и это только укрепило ее силу духа и нашу веру в нее. Селена — идеальный партнер для Puma», — рассказал международный бренд-менеджер компании Адам Петрик, сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».