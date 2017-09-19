Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-09-17

ЕРЕВАН, 19 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 сентября, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 478.38 драм. Курс евро вырос на 2.18 драмa и составил 573.43 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 8.23 драм. Курс британского фунта сократился на 4.12 драмa и составил 645.77 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 191.91 драмa и составила 20180.46 драм. Цена серебра сократилась на 3.39 драмa и составила 269.62 драм. Цена платины сократилась на 307.92 драмa и составила 14765.06 драм.