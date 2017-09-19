Армянские фигуристы примут участие в квалификационном турнире в Германии

Члены сборной Армении по фигурному катанию примут участие в международном турнире в Германии, квалификацонном для Олимпийских игр.

Как сообщает «Арменпресс», в международном турнире «Nebelhorn Trophy 2017» примут участие фигуристы-одиночки Анастасия Галустян и Славик Айрапетян. В парном катании выступит пара Тина Карапетян – Симон Сенекал.

Турнир стартует 28 сентября и закончится 30-ого.