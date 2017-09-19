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Карен Карапетян обратился к вопросу о своем пребывании в должности после 2018 г


Премьер-минстр Армении Карен Карапетян обратился к вопросу о своем пребывании в должности после 2018 г. Один из участников VI Всеармянского форума, ливанец Амбик Мартиросян, обратившись к премьеру, поблагодарил его, подчеркнув, что за год премьерства он завоевал доверие населения.

«Вы открыли новый, революционный путь развития. Помимо этого, я полагаю, вы хороший шахматист, поскольку сумели убрать с политической доски некоторых личностей. Я хочу спросить вас – просьба ответить одним словом: хочет ли премьер Карен Карапетян остаться на своем посту? – передает  «Арменпресс»  вопрос участника. 

Премьер кратко ответил: “Да”.

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