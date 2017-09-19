Премьер-минстр Армении Карен Карапетян обратился к вопросу о своем пребывании в должности после 2018 г. Один из участников VI Всеармянского форума, ливанец Амбик Мартиросян, обратившись к премьеру, поблагодарил его, подчеркнув, что за год премьерства он завоевал доверие населения.

«Вы открыли новый, революционный путь развития. Помимо этого, я полагаю, вы хороший шахматист, поскольку сумели убрать с политической доски некоторых личностей. Я хочу спросить вас – просьба ответить одним словом: хочет ли премьер Карен Карапетян остаться на своем посту? – передает «Арменпресс» вопрос участника.

Премьер кратко ответил: “Да”.