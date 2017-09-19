В музей Геноцида армян поступили важные документы, полученные из архивов Ватикана

Музей-институт Геноцида армян пополнился ценными документами, полученными из секретных архивов Ватикана. !9 сентября эти документы, полученные при содействии итальянского предпринимателя армянина Артура Асатряна были переданы музею-институту Геноцида..

Документы заместителю директора музея Сурену Манукяну передала автор цикла телепередач “Армяне по происхождению” Манана Акопян.

Она подчеркнула, что в архивах Ватикана есть довольно много документов по Геноциду армян, часть которых сейчас передается музею. “Сейчас над частью из них работают специалисты, и после соответствующего исследования они также будут переданы в музей. Это новые документы, они оцифрованы, но пока не изучены, а без этого их нельзя передавать в музей, “ – передает «Арменпресс» слова М. Акопян. С. Манукян сказал, что это бланки представителей Ватикана, работавших тогда в Османской империи, т.е. послов. “Как я понял при беглом ознакомлении, это дипломатические заметки, частью рукописные, частью машинописные. Это очень важные документы, требующие тщательного изучения, и они будут выставлены в нашей экспозиции”, сказал С. Манукян, добавив, что они относятся к периоду 1914-1917 гг.