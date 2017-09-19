Мэр Еревана Тарон Маргарян принял участие в церемонии открытия международного шахматного турнира “Ереван-опен 2017”

Мэр Еревана, председатель шахматной федерации Еревана Тарон Маргарян принял участие в церемонии торжественного открытия проходящего в столице второй год подряд международного шахматного турнира “Ереван-опен 2017” в Шахматной академии Армении. Турнир пройдет 18-22 сентября при участии 150 шахматистов из 13 стран, среди которых 20 международных гроссмейстеров и 25 международных мастеров и мастеров ФИДЕ.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связям с общественностью мэрии, Тарон Маргарян обратился к участникам с приветственным словом. В нем, в частности, говорится:

“Я думаю, многим известно, что в нашей стране с богатыми шахматными традициями и в Ереване, в частности, созданы все условия для занятия этим видом спорта. Организуются самые разные местные и международные турниры для разных возрастных групп, которые, несомненно, окажут свое благотворное влияние на появление и рост новых талантов, новых мастеров и гроссмейстеров. Будьте уверены – Ереван принимает вас всех с чистым сердцем и желает вам всем новых побед, новых успехов”, подчеркнул мэр и объявил турнир открытым.

Первый заместитель председателя Шахматной федерации Армении, гроссмейстер Смбат Лпутян поблагодарил мэра за вклад в организацию турнира и подчеркнул, что для Еревана действительно почетно проведение турнира такого уровня.

Главный организатор турнира – Шахматная федерация Еревана. Турнир проходит по швейцарской системе, в 9 туров.

Церемония открытия завершилась праздничным концертом.