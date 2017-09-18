Армянофобская политика Азербайджана заставляет армянское общество ужесточить свою позицию, готовую к компромиссам – президент РА

Вооруженные силы Армении и Арцаха – гаранты мира и безопасности в этом нестабильном регионе. Об этом сказал президент Армении Серж Саргсян в своем выступлении на VI Форуме Армения-Диаспора.

«Мы выполняем свои обязательства перед международной общественностью. Армянский воин защищает мир и безопасность от соседней страны, потерявшей чувство реальности. Армянофоская пропаганда азербайджанских властей внутри страны и попытка вынести ее на международные площадки создают ситуацию, когда армянское общество в Арцахе, Армении и Диаспоре вынуждено ужесточить свою позицию, открытую к компромиссам», - как передает Арменпресс, сказал Серж Саргсян.

Он добавил, что не может быть мира, пока руководство Азербайджана не смирится с принципами, утвержденными международной общественностью.

«Мы уверены, что для сохранения международного мира и для предотвращения конфликтов важно выполнение права человека, в том числе – равенство народов и их право на самоопределение, поскольку почти во всех случаях ограничение этого права приводит к политическому кризису», - сказал президент РА.