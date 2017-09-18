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Армянофобская политика Азербайджана заставляет армянское общество ужесточить свою позицию, готовую к компромиссам – президент РА


Вооруженные силы  Армении и Арцаха – гаранты мира  и безопасности в  этом нестабильном регионе. Об этом сказал президент Армении Серж Саргсян в своем выступлении на VI  Форуме  Армения-Диаспора. 

«Мы выполняем свои обязательства перед международной  общественностью. Армянский воин защищает мир и безопасность от соседней  страны, потерявшей чувство реальности. Армянофоская пропаганда азербайджанских властей  внутри страны и попытка вынести ее на международные площадки  создают ситуацию, когда армянское  общество в Арцахе, Армении и Диаспоре вынуждено ужесточить свою позицию, открытую к  компромиссам», - как  передает Арменпресс, сказал Серж Саргсян.

Он добавил, что  не  может быть мира, пока руководство Азербайджана не смирится с принципами, утвержденными международной  общественностью.

«Мы  уверены, что для сохранения международного мира  и для  предотвращения конфликтов важно выполнение  права человека, в  том числе – равенство народов и их право на самоопределение, поскольку  почти во всех случаях ограничение  этого права приводит к политическому  кризису», - сказал президент РА.

 



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