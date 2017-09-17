Генрих Мхитарян стал гостем тележурнала Лиги чемпионов

Член национальной сборной Армении и английской «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал гостем журнала Лиги чемпионов.

Как передает Арменпресс, Мхитарян рассказал о пройденном им пути, о своем отце, о также перспективах «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«В первую очередь я играю для самого себя. Своим примером я хочу подарить радость и чувство гордости моим соотечественникам», - сказал Мхитарян.

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