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Генрих Мхитарян стал гостем тележурнала Лиги чемпионов


Член национальной сборной  Армении и английской «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал гостем журнала Лиги чемпионов.

Как  передает Арменпресс, Мхитарян рассказал о пройденном им пути, о своем отце, о также перспективах «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«В первую очередь я играю для  самого себя. Своим примером я хочу подарить радость и чувство гордости моим соотечественникам», - сказал Мхитарян.

Подробнее – в  видеоматериале.



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