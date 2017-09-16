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На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана


Александр Лапшин подтвердил то, о чем годы напролет говорила Армения:  Азербайджан – расистское, антидемократическое  государство.

В беседе с Арменпресс так сказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, комментируя запись Лапшина в сети.  

«Азербайджан проводит не просто армянофобскую, но и вообще какую-то болезненную, маниакальную  политику. Записи Лапшина должны стать мессиджем для  общественности. Они подтверждают, что Азербайджан как  государство зиждется на лжи и фальши», - сказал Шармазанов. 

Он сравнил нынешнюю политику Азербайджана с позицией младотурок, подчеркнув, что народ Арцаха должен выстоять в борьбе за самооборону, поскольку в  расчетах Азербайджана ничего не  изменилось.

«Это говорит о том, что в 21 веке существует государство, которое  является членом Совета  Европы, но в  которой основа идеологии – расизм и армянофобия», - отметил он.

Шармазанов подчеркнул, что как прежде, так  и сегодня армянские  представители во всех международных структурах будут поднимать вопрос о недопустимой  политике  Азербайджана.

«Мы готовимся сделать это на предстоящей  сессии ПА  ОДКБ  12-14 октября», - сказал Шармазанов.

 



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