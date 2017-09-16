На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана

Александр Лапшин подтвердил то, о чем годы напролет говорила Армения: Азербайджан – расистское, антидемократическое государство.

В беседе с Арменпресс так сказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, комментируя запись Лапшина в сети.

«Азербайджан проводит не просто армянофобскую, но и вообще какую-то болезненную, маниакальную политику. Записи Лапшина должны стать мессиджем для общественности. Они подтверждают, что Азербайджан как государство зиждется на лжи и фальши», - сказал Шармазанов.

Он сравнил нынешнюю политику Азербайджана с позицией младотурок, подчеркнув, что народ Арцаха должен выстоять в борьбе за самооборону, поскольку в расчетах Азербайджана ничего не изменилось.

«Это говорит о том, что в 21 веке существует государство, которое является членом Совета Европы, но в которой основа идеологии – расизм и армянофобия», - отметил он.

Шармазанов подчеркнул, что как прежде, так и сегодня армянские представители во всех международных структурах будут поднимать вопрос о недопустимой политике Азербайджана.

«Мы готовимся сделать это на предстоящей сессии ПА ОДКБ 12-14 октября», - сказал Шармазанов.