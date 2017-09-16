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Лапшин поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара


Гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин, который уехал в Израиль, вырвавшись из когтей  Азербайджана, поблагодарил всех, кто помог ему  выйти из азербайджанского кошмара.

Как  передает Арменпресс, об этом он написал в своем блоге в puerrtto.livejournal.com.

«От всего сердца благодарю всех, кто не  оставил меня в беде – в течение  всех 7 месяцев незаконного пребывания в азербайджанской  тюрьме. Спасибо всем, кто навещал меня и оказывал моральную и фактическую поддержку – помогая мне пережить кошмарные дни в азербайджанской  тюрьме. В первую очередь – это моя  семья»,- написал Лапшин.

Особую благодарность Лапшин выразил сотрудникам посольств Израиля  и России в  Баку, которые  не  оставляли его в те  ужасные дни.



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