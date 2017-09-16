Лапшин поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара

Гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин, который уехал в Израиль, вырвавшись из когтей Азербайджана, поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в своем блоге в puerrtto.livejournal.com.

«От всего сердца благодарю всех, кто не оставил меня в беде – в течение всех 7 месяцев незаконного пребывания в азербайджанской тюрьме. Спасибо всем, кто навещал меня и оказывал моральную и фактическую поддержку – помогая мне пережить кошмарные дни в азербайджанской тюрьме. В первую очередь – это моя семья»,- написал Лапшин.

Особую благодарность Лапшин выразил сотрудникам посольств Израиля и России в Баку, которые не оставляли его в те ужасные дни.