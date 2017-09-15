Лапшин опровергает азербайджанскую ложь о попытке самоубийства: первая после выхода из тюрьмы запись блогера

Израильский блогер Александр Лапшин сделал первую после освобождения из азербайджанской тюрьмы запись на своем блоге в Livejournal. Арменпресс приводит эту запись без изменений:

«Друзья, всем привет! Мы еще много будем общаться и обсуждать как произошедшее со мной в Азербайджане, так и путешествия и жизненные перипетии. Сейчас, когда азербайджанский ад остался позади и я пишу эти строки с пляжа Хоф Кармель в Хайфе, обязан пояснить следующее:

1. Категорически отрицаю азербайджанскую официальную ложь насчет якобы моей попытки самоубийства в бакинской тюрьме 10.09.17. Президент Алиев по версии азер-СМИ проявил гуманизм и пожалев бедолагу-самоубийцу решил его помиловать через день после мифической попытки самоубийства.

2. П факту, ночью с 10 на 11 сентября 2017 когда я уже засыпал в своей камере №10 бакинской тюрьмы, вдруг в двери раздался скрип ключа и дверь приоткрылась. Я лежал спиной к двери и не успел даже встать, как какие-о фигуры уже схватили меня за шею, руки и затем несколько ударов кулаками в бок. Больше я не помню ничего. Следующие воспоминания уже из реанимации центральной бакинской клиники, где я лежал подключенный к приборам, с катетором на причинном месте и кислородной маской на лице. Еще сломали два зуба и вся спина и бок в гематомах.

3. Полагаю, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане. Моя смерть в бакинской тюрьме была бы на руку целому ряду лиц из ближайшего окружения президента Алиева, которые вне всяких сомнений считают, что ему пора на покой. Подчеркну, что это моя версия, пусть и основанная на схожих мыслях ряда зарубежных азербайджанцах-журналистов и демократической оппозиции, вынужденных жить вдали от родины.

4. Вчера проходил комплексное обследование в тель-авивской клинике "Шиба". Врачи указали, что характер ряда травм напоминает скорее физическое насилие, но не попытку самоубийства. Врачи обратили внимание на глубокий след от удушения справа на шее ближе к плечу, но это не совсем характерно для самоубийства, поскольку при подвешивании этот след обычно в районе уха. Да и вообще, с какой стати мне "самоубиваться" в день рождения моей мамы (10.09), да еще и на заключительном этапе переговоров об экстрадиции домой. История шита белыми нитками.

Еще к этой теме вернемся, а пока я на прогулку. Надо приходить в норму. Азербайджанские медики накачали таким набором препаратов, что даже 3 дня спустя ощущение, что я словно под действием наркотиков. Еще больно глотать пищу, вчера вообще питался только через капельницу, сегодня уже жую сам, хотя и не без напряжения. Сложно пить воду, начинается кашель. Доктора говорят, что реабилитация займет 3-5 дней, или больше.

P.S Завожу таг "Азеробеспредел"»