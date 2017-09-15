Полиция назвала терактом взрыв в метро Лондона

Лондонская полиция назвала терактом взрыв, который произошел в пятницу в вагоне метро на станции "Парсонс грин" в британской столице, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Контртеррористическое командование лондонской полиции расследует инцидент на станции метро "Парсонс грин", он объявлен терактом", - говорится в твиттере полиции Лондона.