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В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания


Турецкая авиакомпания Atlasglobal с 25 сентября начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва — Стамбул. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на пресс-конференции в Москве рассказал представитель Atlasglobal, передает Арменпресс.

Таким образом, в российскую столицу будет летать уже пять перевозчиков из республики. Рейсы также выполняют Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и SunExpress

Рейсы из аэропорта Шереметьево будут осуществляться ежедневно.

 

 

 



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