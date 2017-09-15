В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания
Турецкая авиакомпания Atlasglobal с 25 сентября начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва — Стамбул. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на пресс-конференции в Москве рассказал представитель Atlasglobal, передает Арменпресс.
Таким образом, в российскую столицу будет летать уже пять перевозчиков из республики. Рейсы также выполняют Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и SunExpress
Рейсы из аэропорта Шереметьево будут осуществляться ежедневно.
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