В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания

Турецкая авиакомпания Atlasglobal с 25 сентября начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва — Стамбул. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на пресс-конференции в Москве рассказал представитель Atlasglobal, передает Арменпресс.

Таким образом, в российскую столицу будет летать уже пять перевозчиков из республики. Рейсы также выполняют Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и SunExpress

Рейсы из аэропорта Шереметьево будут осуществляться ежедневно.