Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo


Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли в комедии «Один дома», принял участие в съемках короткометражного фильма для французского модного дома Kenzo. Лента опубликована в четверг, 14 сентября, на YouTube-канале компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Режиссером и сценаристом кампании Cabiria, Charity, Chastity выступила американская актриса Наташа Лионн, сыгравшая роль в фильме «Американский пирог» и сериале «Оранжевый — хит сезона». Также в киноленте снялись и другие комедийные актеры, вроде Джеймса Ренсона («Мой парень — псих») и Майи Рудольф («Одноклассники»).



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации