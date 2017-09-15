Шер спела в рекламе Gap
Американская певица Шер исполнила совместную песню с рэпером Future для рекламного ролика марки Gap. Видео опубликовано на YouTube-канале бренда. Дуэт спел песню американской группы Sly and the Family Stone «Everyday People» 1968 года. В ролике артисты встречаются на белой лестнице, садятся вместе и исполняют часть легендарного трека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Gap — американская компания и ретейлер одежды, основана в 1969 году. Штаб-квартира марки располагается в Сан-Бруно (штат Калифорния).
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