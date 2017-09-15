Венецианский показ фильма “Последний житель” вызвал волну истерии в АзербайджанеՀամօգտագործել

Венецианский показ фильма арцахского кинорежиссера Дживана Аветисяна “Последний житель” вызвал новую волну истерии в Азербайджане.Համօգտագործել

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Арцахпресс”, депутат Милли меджлиса этой страны Ганира Пашаева выразила в интервью телеканалу SBS свое возмущение, заявив: “Мы можем остановить этот процесс, сняв намного больше фильмов на эту тему и показывая их, но если этого и не произойдет, будет создана возможность рассказать, как было на самом деле и это будет услышано”.

Сам режиссер относится к истерии спокойно. В интервью “Арцахпресс” он сказал, что ничего другого и не ожидал, и что это не может помешать его работе. “Это мой способ борьбы”. Более того, он сейчас работает над новым фильмом “Врата рая”, который с новой точки зрения представит армяно-азербайджанский конфликт и его влияние на человеческие судьбы.