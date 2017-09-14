Между Арменией и Евросоюзом нет серьезных разногласий: глава делегации Европейского Союза в Армении

Граждане Армении должны решить, что лучше для своей страны. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал глава делегации Европейского Союза в Армении, посол Петр Свитальский в ответ на вопрос о проекте выхода Армении из ЕАЭС.

«Я представляю Европейский Союз в этой стране. Следовательно, моя главная ответственность - думать о наших отношениях и сотрудничестве. Я очень рад, что мы приближаемся к моменту подписания соглашения между Арменией и ЕС. Соглашение полностью совместимо с теми обязательствами, которые Армения может принять в рамках своей другой деятельности.

Это наш начальный и конечный пункт, остальное относится только к гражданам Армении. Армения - свободная страна и имеет право сказать, что она думает. Если решения не будут враждебны по отношению к ЕС, я очень рад за них», - сказал Петр Свитальский, заявив, что до сих пор он не видел какого-либо недружественного действия против ЕС, и нет серьезных разногласий между Арменией и Евросоюзом.