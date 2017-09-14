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Азиатские индексы - 14-09-17


ТОКИО, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 19807.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.32% и составил 1632.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.38% и составил 3371.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.42% и составил 27777.20 пункта.



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