Азиатские индексы - 14-09-17

ТОКИО, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 19807.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.32% и составил 1632.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.38% и составил 3371.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.42% и составил 27777.20 пункта.