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Шторм "Макс" усилился до уровня урагана


Тихоокеанский тропический шторм "Макс" усилился до уровня урагана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ранее сообщалось, что у мексиканского побережья сформировался тропический шторм "Макс".

"Макс" стал ураганом… Предупреждение об урагане распространено для юго-западного побережья Мексики", — говорится на сайте NHC.

По данным метеорологов, ураган находится в 85 километрах к юго-западу от Акапулько и движется на восток со скоростью 9 километров в час. Максимальная скорость ветра составляет 120 километров в час.

Ожидается, что ураган принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключают, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.



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