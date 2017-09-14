Раскрыта главная опасность позднего отцовства

Международная группа исследователей выяснила, что отцовство в возрасте 35 лет и старше негативно влияет на фертильность потомства. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья людей, количестве родившихся у них детей и возрасте смерти. Выборка включала в себя более 1,4 миллиона человек из Канады, Германии и Швеции, живших в период с 1670 по 1850 год, а также после 1932 года. При этом учитывались такие факторы, как возраст матерей, а также загрязнение окружающей среды воздействующими на фертильность веществами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению ученых, такие результаты объясняются тем, что в сперме с возрастом накапливаются мутации. В свою очередь, это влияет на способность следующего поколения иметь детей. Альтернативное объяснение заключается в том, что позднее отцовство способствует меньшей привязанности мужчин к своему потомству, что, в свою очередь, снижает желание сыновей и дочерей рожать ребенка.