Ягланд предлагает исключить Азербайджан из Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Тьерборн Ягланд предложил исключить Азербайджан из Совета Европы. Как передает «Арменпресс» об этом сообщает агентство azadliq.info.

Ягланд обратился к аресту активиста Илгара Мамедова за участие в акциях протеста в Азербайджане в 2013 г. и за критику азербайджанских властей.

Судьи Европейского суда выяснили, что его арестовали за критику азербайджанских властей и по политическим мотивам, однако правительство Азербайджана отказалось освободить его.

Ягланд потребовал, чтобы за неисполнение решений ЕСПЧ и за отказ освободить политического заключенного против Азербайджана были предприняты четкие законодательные действия.

“В Европе не должно быть политических заключенных. Верховный суд принял решение, что арест Илгара Мамедова был незаконным, и мы не должны терпеть далее его содержание под стражей”, - сказал Ягланд.

Он отметил, что необходимо серьезно подумать над тем, хочет ли Азербайджан выполнять принятые на себя перед Советом Европы обязательства или нет.

Ягланд призвал использовать против Азербайджана пункт 46.4 Конвенции Совета Европы, который предусматривает удаление Азербайджана из этой организации.