Президент Арцаха принял участников международной конференции

14 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу участников 8-ой Международной конференции под названием "Современные аспекты реабилитации в медицине". Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информатики аппарата президента Республики Арцах.



На встрече, в которой приняла участие исполняющая обязанности министра здравоохранения НКР Карине Атаян, были обсуждены различные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.Глава государства отметил важность подобных встреч и обсуждений, подчеркнув их востребованность с точки зрения развития медицины и применения международного передового опыта в республике.