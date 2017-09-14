Президент Арцаха принял участников международной конференции
12:27, 14 Сентябрь, 2017
14 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу участников 8-ой Международной конференции под названием "Современные аспекты реабилитации в медицине". Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информатики аппарата президента Республики Арцах.
Глава государства отметил важность подобных встреч и обсуждений, подчеркнув их востребованность с точки зрения развития медицины и применения международного передового опыта в республике.