Левон Аронян о партии с Даниилом Дубиным

Член сборной Армении по шахматам Левон Аронян рассказал о второй партии с Даниилом Дубиным в розыгрыше кубка мира.

“В процессе игры я несколько раз подумал, что удача отвернулась от меня. Я думал, что теперь будет труднее. Позиция была нормальная - и вдруг у белых появились проблемы. Однако уверенность вернулась ко мне, когда противник сыграл Nxd4. После этого я понял, что не проиграю, если не сделаю глупых ходов”, - передает «Арменпресс» слова гроссмейстера.

На проходящем в Тбилиси розыгрыше кубка мира во второй партии 1/8 финала Ароян играл белыми против Даниила Дубова. На 97-ом ходу противник признал поражение. Армянский гроссмейстер вышел в четвертьфинала, где будет играть с Василием Иванчуком.