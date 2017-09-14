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Левон Аронян о партии с Даниилом Дубиным


Член сборной Армении по шахматам Левон Аронян рассказал о второй  партии с Даниилом Дубиным в розыгрыше кубка мира.

“В процессе игры я несколько раз подумал, что удача отвернулась от меня. Я думал, что теперь будет труднее. Позиция была нормальная - и вдруг у белых появились проблемы. Однако уверенность вернулась ко мне, когда противник сыграл Nxd4. После этого я понял, что не проиграю, если не сделаю глупых ходов”, - передает «Арменпресс»  слова гроссмейстера. 

На проходящем в Тбилиси розыгрыше кубка мира во второй партии 1/8 финала Ароян играл белыми против Даниила Дубова. На 97-ом ходу противник признал поражение. Армянский гроссмейстер вышел в четвертьфинала, где будет играть с Василием Иванчуком.

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