Правительство намерено списать долги крестьян за удобрения и семена

На заседании правительства премьер К. Карапетян обратился к накопленным за 2012-2016гг. крестьянами долгам за удобрения и семена. “Хочу обратиться к проблеме возврата долгов, накопленных крестьянами по различным государственным программам содействия сельскому хозяйству. В мае правительством было дано соответствующее поручение”, - передает «Арменпресс» слова премьера.

Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, представляя ситуацию, отметил, что согласно поручениию они обратились в Министерство территориального управления и развития и в областные администрации с просьбой предоставить списки должников. “В соответствии с этим мы представим правительству предложение списать их или сделать иное распоряжение”.

“Пока нет адресных списков, сделать это невозможно”, - сказал министр. Он подчеркнул также, что за предоставленные в 2017г. удобрения и семена получатели рассчитались полностью.

В ответ на это К. Карапетян отметил, что речь идет о списании долгов за 2012-2016 гг. при наличии соответствующих документов, тем более, что, как показала практика 2017г, процесс можно организовать и без накопления долгов.

С учетом этого премьер поручил в течение месяца составить поименные списки должников по областям и общинам, представить в министерство территориального управления и развития для обобщения в течение недели.

Министерству сельского хозяйства поручено также в недельный срок представить в правительство соответствующее предложение для окончательного решения вопроса с применением механизмов списания долгов.

«Мы впредь будем идти по пути жесткого контроля. Все посреднические структуры должны быть исключены. Г-н Аракелян, работайте напрямую с должниками. Им надо сказать, что списание не станет традицией. Мы один раз договариваемся о правилах игры и идем дальше” – подчеркнул премьер.