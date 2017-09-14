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Выросли объемы экспорта армянских вин и коньяков


В результате осуществленных исследований выявлены проблемы, связанные с объемами закупленного винограда и  виноматериалов, что предполагает определенные риски. 

Об этом заявил на заседании правительства К. Карапетян. С целью повышения эффективности процесса закупок винограда, контроля за качеством виноматериалов и исключения рисков в этой сфере премьер поручил министру сельского хозяйства еженедельно подводить итоги  закупок по предприятиям-поставщикам.

 Начальнику службы продовольственной безопасности поручено проводить мониторинг соответствующих организаций для сравнения  данных закупочных организаций и поставщиков и представить по результатам  правительству соответствующие предложения.

“У нас заметна тенденция роста продажи вин и коньяков. Министр сельского хозяйства и  Фонд развития Армении интенсивно работают над расширением рынка. Мы должны постоянно держать в центре внимания эту продукцию, контролировать ее качество”, - передает «Арменпресс»  слова премьера.

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