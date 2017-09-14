Выросли объемы экспорта армянских вин и коньяков

В результате осуществленных исследований выявлены проблемы, связанные с объемами закупленного винограда и виноматериалов, что предполагает определенные риски.

Об этом заявил на заседании правительства К. Карапетян. С целью повышения эффективности процесса закупок винограда, контроля за качеством виноматериалов и исключения рисков в этой сфере премьер поручил министру сельского хозяйства еженедельно подводить итоги закупок по предприятиям-поставщикам.

Начальнику службы продовольственной безопасности поручено проводить мониторинг соответствующих организаций для сравнения данных закупочных организаций и поставщиков и представить по результатам правительству соответствующие предложения.

“У нас заметна тенденция роста продажи вин и коньяков. Министр сельского хозяйства и Фонд развития Армении интенсивно работают над расширением рынка. Мы должны постоянно держать в центре внимания эту продукцию, контролировать ее качество”, - передает «Арменпресс» слова премьера.