Американская теннисистка Серена Уильямс показала новорожденную дочь. Фотографию она выложила в своем аккаунте в Instagram.

«Встречайте Алексис Олимпию Оганян-младшую», — написала спортсменка в комментарии к публикации.

35-летняя теннисистка родила девочку 1 сентября. Вес новорожденной составил 3090 граммов. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящий момент Уильямс находится в декретном отпуске. Она планирует вернуться на корт.