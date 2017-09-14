Более 3,7 млн домов и предприятий все еще остаются без электроэнергии в штате Флорида через три дня после обрушившегося урагана "Ирма". С понедельника была восстановлена подача электроэнергии трем миллионам потребителей. Об этом сообщил в среду губернатор Флориды Рик Скотт,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По состоянию дел на полдень среды обесточено более 3,7 млн потребителей. С вечера понедельника восстановлено электроснабжение трех миллионов домов и предприятий", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте губернатора.