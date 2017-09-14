Европейские индексы - 13-09-17

МОСКВА, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.23% и составил 12553.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.16% и составил 5217.59 пункта, британский FTSE снизился на 0.28% и составил 7379.70 пункта, российский MICEX снизился на 0.22% и составил 2054.19 пункта, а RTSI снизился на 0.46% и составил 1118.29 пункта.