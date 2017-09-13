Главы МИД арабских стран назвали референдум в Курдистане незаконным

Главы МИД арабских стран назвали незаконным запланированный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил постоянный представитель Ирака при Лиге арабских государств (ЛАГ) Хабиб ас-Садр.

В штаб-квартире ЛАГ в Каире 12-13 сентября состоялось совещание ЛАГ на уровне глав МИД, одной из тем которого стала ситуация в Ираке.

"Министры решили поддержать территориальную целостность Ирака и сочли, что этот референдум представляет угрозу не только для единства Ирака, но и для безопасности всего региона", — сказал иракский дипломат. По его словам, главы МИД арабских стран также "сочли этот референдум незаконным и противоречащим иракской конституции". "ЛАГ призывает всех придерживаться диалога и решать все существующие разногласия в соответствии с действующей конституцией", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в арабском мире опасаются, что референдум может спровоцировать подобные действия и за пределами Ирака, что приведет к неуправляемым процессам в регионе Ближнего Востока.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Центральные иракские власти в Багдаде считает его незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент. Спикер парламента Салим аль-Джбури заявил, что итоги голосования подтверждают стремление депутатов сохранить Ирак единым. По его словам, данное решение парламента "обязует премьер-министра принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака и начала серьезного диалога для урегулирования вопросов в отношениях Багдада и данного региона".

Турция и Иран, где также проживают курды, высказали общую позицию, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.