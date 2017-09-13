Глава Еврокомиссии предложил ввести евро во всех странах Евросоюза

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил ввести евро на всей территории Европейского союза.

Выступая с ежегодным посланием в Европарламенте, он заявил, что на единую европейскую валюту необходимо перейти всем странам ЕС, включая восточноевропейские, среди которых - страны с нестабильной экономикой, такие как Болгария и Румыния, а также критично относящиеся к политике европейского единства Польша и Венгрия.

Юнкер предложил создать новую программу, в рамках которой странам будет предоставлена техническая и финансовая помощь для перехода на единую европейскую валюту, пишет Independent. В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.