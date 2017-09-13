У нас очень интенсивные отношения с западными странами: премьер-министр Армении

Армения, являясь членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), также обращает внимание на другие рынки. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании в парламенте в ответ на вопрос депутата фракции «Выход» Эдмона Марукяна о визитах премьер-министра в западные страны.

«При условном экспорте в размере 21,6%, мы превысили темпы роста стран ЕАЭС по темпам роста европейских стран. Являясь членом ЕАЭС, мы также занимаемся специфическими рынками. У нас также очень интенсивные отношения с западными странами, просто нет необходимости посещать их», - сказал премьер.

Он добавил, что визиты не являются самоцелью. «Если мы не посещаем, это не значит, что у нас нет повестки дня с западными странами и инвесторами оттуда, или мы не обсуждаем эти темы. Подобные визиты ожидаются в ближайшем будущем, когда у нас будет повестка дня и тема для обсуждения, чтобы визит не превратился в путешествие», - заявил он.