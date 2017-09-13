Представитель Хафтара заявил о контроле над 90% территории Ливии

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара контролирует 90% территории страны, рассчитывает взять Триполи без боя, заявил официальный представитель ливийской национальной армии, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Мы подавили террористов в Бенгази. В настоящее время мы на подступах к столице Триполи. Сейчас 90% территории Ливии находится под контролем вооруженных сил",- сказал аль-Мисмари, выступая в среду в Москве.

По его словам, не под контролем армии находятся округ Мисраты и Триполи,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он подчеркнул, что "в настоящее время численность ливийской армии превышает 63 тыс. человек", "примерно на 98% ливийская армия вооружена российскими вооружениями".

Кроме того, ливийская национальная армия контролирует все нефтяные месторождения и пункты экспорта нефти в стране.