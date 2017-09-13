Армен Ашотян принимает участие в заседании Бюро ПА Евронест в Страсбурге

12-15 сентября для участия в заседании Бюро Парламентской Ассамблеи Евронест в Страсбурге находится глава делегации Национального Собрания Армении в ПА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в повестке заседания Бюро – обсуждения программы и повестки дня намеченного в этом году в Киеве пленарного заседания ПА Евронест, а также предложений по повышению эффективности работ ПА Евронест.

В рамках визита намечено также участие А.Ашотяна в заседании Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента, в ходе которого будет обсужден доклад Европарламента к саммиту Восточного партнерства в ноябре 2017 г.