Президент Армении провёл совещание по вопросам повестки армяно-чешского и армяно- словацкого экономического сотрудничества

В серии совещаний, направленных на расширение экономического компонента во внешних отношениях Армении, президент Серж Саргсян сегодня принял доклад Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Чехии и в Словакии Тиграна Сейраняна об экономическом сотрудничестве и повестке двусторонних отношений Армении с Чехией и Словакией, предпосылках развития взаимодействия в различных отраслях, а также о существующих проблемах и препятствиях.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, посол также представил предложения относительно возможностей углубления торгово-экономических отношений Армении с вышеупомянутыми странами и решения существующих проблем.

В начале совещания, подчеркнув, что в будущем году Армения будет отмечать 25-летие установления дипломатических отношений с Чехией и Словакией, президент Серж Саргсян подчеркнул, что этот четвертьвековой юбилей важно отметить реальными достижениями.

"Я рад, что в последнее время активизировались армяно-чешские отношения, что очень заметно, особенно в плане взаимных визитов высокого уровня, которые оказывают своё позитивное воздействие на все сферы сотрудничества. И очень важно, что достигнутые во время этих визитов договорённости выполнены или часть из них находится в процессе выполнения.

Чешская Республика имеет развитую экономику. Для Армении также эту страну считаю важным партнёром. Чехия может иметь большой вклад в деле нашего экономического прогресса.

Думаю, и мы, и наши граждане видят оживление в сфере туризма, и здесь свой вклад имеют также чешские туристы, число которых, хоть и не очень велико, тем не менее, по сравнению с тем же периодом прошлого года за семь прошедших месяцев текущего года эта цифра увеличилась на 20 процентов. Это касается также отношений со Словакией.

Думаю, и Чехия, и Словакия для нас в сфере развития туризма являются важными партнёрами, так что нужно в этой сфере активизировать работы. Я осведомлён о состоявшихся встречах, знаю о результатах работы армяно-чешской межправительственной комиссии, но хотел бы, господин Сейранян, чтобы сейчас Вы систематизированным образом рассказали о том, что нами делается, и конечно, если есть проблемы, в первую очередь, о тех проблемах, решение которых, действительно, приведёт к экономическому оживлению", - сказал президент Серж Саргсян.

С целью полноценного использования существующего в армяно-чешских и армяно-словацких экономических отношениях потенциала, развития сотрудничества в перспективных отраслях президент Республики дал ряд поручений.