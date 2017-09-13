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Международному валютному фонду представлены факторы улучшения налоговых поступлений


Председатель комитета по госдоходам при правительстве РА Вардан Арутюнян 13 сентября принял делегацию во главе с руководителем  миссии МВФ в Армении Хосейном Самие.

Как сообщили  «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью комитета, при обсуждении результатов налого-бюджетного исполнения В. Арутюнян заверил, что комитет обеспечит исполнение налоговых поступлений, утвержденных в размере 1 трл 135 млрд драмов, и подчеркнул  воздействие деятельности комитета на рост ВВП, в частности, за счет вывода теневой экономики в налоговое поле. “Исследование структуры ВВП показало необыкновенный рост мелкооптовой торговли в 6,4 %, и рост налогов на 35%, что очевидно является результатом борьбы с теневой экономикой”. Председатель комитета подчеркнул,  что рост налоговых доходов произошел после проверок, в условиях их  сокращения на 48% и возвращения  в первом полугодии 22 млрд драмов переплаты. В. Арутюнян подчеркнул важность структурных изменений в системе и задействования центра мониторинга. “Зафиксированные показатели свидетельствуют,  что при приоритете разъяснительной работы перед контролирующими механизмами возможно зафиксировать рост поступлений при уменьшении числа проверок”.

 Хосейн Самие поздравил председателя с достигнутыми успехами и пожелал удачи в дальнейшей работе, выразив готовность продолжения сотрудничества.

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