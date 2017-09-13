Сона Кошецян назначена исполнительным директором образовательного фонда “Айб”

По единогласному решению членов Совета попечителей Образовательного фонда «Айб» Сона Кошецян, до сегодняшнего дня занимавшая должность временно и.о. директора Фонда, назначена исполнительным директором Образовательного фонда «Айб».

«Мы уверены, что Сона сумеет сформировать правильный микроклимат в организации и задать нужный вектор в развитии «Айб». От имени Совета попечителей фонда и лично от себя искренне поздравляю Сону Кошецян с назначением и желаю самых смелых свершений на новом поприще»,– сказал председатель Совета попечителей Образовательного фонда «Айб» Каро Саргсян.

Как передает «Арменпресс» , Сона присоединилась к «Айб» с 2009 года и, заняв должность заместителя директора по проектам развития, сыграла очень важную роль в деле становления и развития школы «Айб». Была директором и учредителем Центральной школы Дилижана, а с октября 2016 г. заняла должность заместителя директора Образовательного фонда «Айб», возглавив направление интеграции и координации новых школ программы «Араратский бакалавриат».