Национальное собрание приняло ряд законопроектов в первом чтении

Национальное собрание РА приняло ряд законопроектов в первом чтении. Как сообщает «Арменпресс», это дополнения и изменения в закон РА “О свободе собраний”. “За” проголосовали 68, “против” - 28 депутатов. “Против” была фракция “Царукян”, а руководитель фракции “Елк” (Выход) Никол Пашинян заявил, что голосовал “за”, поскольку его заверили, что вызвавшие их беспокойство положения не войдут в окончательный вариант.

Закон определяет порядок проведения собраний, права их участников, а также случаи, когда их проведение может быть ограничено. Прописано, что сотрудники силовых ведомств не имеют права участвовать, будучи одетыми по форме, а при участии должны придерживаться нейтралитета.

В первом чтении принят также пакет проектов законов “Об архитектурной деятельности” и смежных с ним, согласно которого предполагается создание на базе Сюза архитекторов Палаты архитекторов.

НС единогласно принял также проект изменений и дополнений в закон “О политическом убежище”, по которому право предоставления политического убежища переходит от президента Армении к полномочному органу, который фиксируется правительством.Предлагается увеличить срок рассмотрения просьбы о предоставлении убежища с 10 до 30 дней. ‘За” проголосовали 93 депутата.