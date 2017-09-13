Во время презентации на iPhone X не сработала функция распознавания лица

Во время презентации новой продукции Apple, прошедшей во вторник в Купертино, на iPhone X не сработала функция распознавания лица (Face ID). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет The Verge.

Устройство представлял старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. Когда он попытался разблокировать iPhone, на экране появилось предложение ввести цифровой пароль. Федериги тут же взял другое устройство, с которым проблем уже не возникло.

Как пишет The Verge, оплошность, допущенная на презентации, вряд ли свидетельствует о системной проблеме нового смартфона от Apple. Модели iPhone со сканером отпечатка пальцев также запрашивают цифровой код после перезагрузки или в случае, если устройство не использовалось на протяжении нескольких часов. Эта функция обеспечивает безопасность смартфона и не исчезнет со сменой Touch ID на Face ID.