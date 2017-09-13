Павильон, представляющий пищевую промышленность Армении, признан лучшим на международной выставке

На международной выставке «WorldFood Moscow 2017», проходящей в Москве 11-14 сентября, лучшим признан павильон, представленный Фондом развития Армении. При содействии Фонда продукцию нашей страны представляют 16 армянских компаний.

Как сообщили «Арменпресс» в Фонде развития Армении, организаторы «WorldFood Moscow 2017» вручили награду представителю Фонда Лусине Балаян, когда для посетителей выставки в павильоне была организована проба произведенной в Армении продукции. Выбор был сделан экспертной комиссией совместно с посетителями.

«Это хороший маркетинговый результат для нашей команды, и я ожидаю удачных переговоров и заключения контрактов”, - отметил директор Фонда Авак Авакян. С предыдущей выставки армянские производители вернулись с 12 договорами на сумму в 570 млн драмов.

В армянском павильоне присутствовали также министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян и посол РА в России Вардан Тоганян. Фонд способствует развитию местной промышленности в рамках стратегии правительства.