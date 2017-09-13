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Четырехдневка в НС: члены правительства ответят на вопросы депутатов


В Национальном собрании началось очередное заседание первой четырехдневки второй сессии НС 6-ого созыва. Как передает «Арменпресс», в начале заседания депутаты проголосуют по вопросам предыдущего заседания.

После голосования депутаты продолжат обсуждение пакета законопроектов  “О внесении изменений и дополнений в Закон  РА ”О публичном и личном оповещении в интернете” и схожих с ним, которое не завершилось на заседании 12 сентября.

Согласно регламенту НС, в 16:30 начнется диалог с правительством, члены которого ответят на вопросы депутатов.

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