Президент Республики Арцах провел политические совещания с фракциями парламента

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян провел политические совещания с фракциями «Родина», «Демократия», «Дашнакцутюн», «Движение-88» и «Возрождение» Национального собрания республики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики республики. Особое внимание было уделено реформам, проводимым в связи с введением в действие новой Конституции.

Бако Саакян отметил важность подобных встреч в политическом и практическом аспектах, назвав их ключевыми компонентами внутриполитического конструктивного диалога.