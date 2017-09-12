Audi показал автомобиль без руля и педалей

Компания Audi представила на Международном автомобильном шоу во Франкфурте полностью автономный автомобиль Audi Aicon без руля и педалей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

Четырехдверное средство передвижения работает на электричестве и на одном заряде может преодолеть расстояние от 700 до 800 километров. Создатели автомобиля обращают внимание на его внешний вид и салон. Лобовое стекло увеличено, что отличает модель от других машин данной марки, а боковые окна имеют возможность отклоняться вправо и влево,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.