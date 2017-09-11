Президент Армении принял министра иностранных дел, вице-премьера Грузии

Президент Армении Серж Саргсян 11 сентября принял находящегося с рабочим визитом в Ереване министра иностранных дел, вице-премьера Грузии Михаила Джанелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече стороны обсудили армяно-грузинское взаимное партнерство в разных сферах и программы, направленные на укрепление двусторонних связей, а также процесс реализации достигнутых договоренностей на высоком уровне.

Президент Саргсян подчеркнул важность частых визитов, которые, по его убеждению, предоставляют возможность обсудить текущий процесс сотрудничества и коснуться новых возможностей их развития.

Глава МИД Грузии выразил благодарность дружественной Армении за значительную помощь при тушении лесных пожаров в Боржоми.

Собеседники обсудили армяно-грузинское взаимное партнерство в рамках международных структур, а также вопросы развития отношений в многостороннем формате. Они обменялись мнениями по текущим региональным, международным вопросам и вызовам, а также затронули процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.