Ара Зограбян переизбран на посту председателя Палаты адвокатов

9 сентября в Палате адвокатов состоялись выборы председателя Палаты. Как сообщает «Арменпресс», единственным кандидатом на этот пост был действующий председатель Ара Зограбян.

Согласно решению счетной комиссии от 9 сентября, общим собранием адвокатов Армении сроком на 4 года председателем Палаты адвокатов переизбран Ара Зограбян.

Зограбян избрался 1002 голосами из 1087 (92.1%). 69 голосов были “против”, 14 бюллетеней было недействительными.