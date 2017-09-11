Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Ара Зограбян переизбран на посту председателя Палаты адвокатов


9 сентября в Палате адвокатов состоялись выборы председателя Палаты. Как сообщает «Арменпресс», единственным кандидатом на этот пост был действующий председатель Ара Зограбян. 

Согласно решению счетной комиссии от 9 сентября, общим собранием адвокатов Армении сроком на 4 года председателем Палаты адвокатов переизбран Ара Зограбян.

Зограбян избрался 1002 голосами из 1087 (92.1%). 69 голосов были “против”, 14 бюллетеней было недействительными.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации