В Египте одиннадцать террористов приговорят к смерти, сообщили СМИ

Суд Египта по делам, связанным с терроризмом, передал в субботу на утверждение верховного муфтия страны смертные приговоры в отношении 11 подсудимых по делу об организации террористической ячейки, сообщает новостной портал "Йоум7".Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



Ожидается, что окончательный приговор подсудимым будет вынесен 22 октября.

Всего по делу о террористической ячейке в районе Гиза египетской столицы проходит 26 фигурантов, в том числе пять человек судят заочно. Суд в субботу посчитал возможным вынести смертные приговоры в отношении 11 подсудимых.

Всех обвиняют в создании незаконной группировки, планировавшей теракты и убийства мирных жителей, сотрудников полиции, военных. На счету группировки числится несколько нападений на полицейских.