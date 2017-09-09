Полиция поймала гражданина, уклонявшегося от несения ответственности

По результатам проведенных оперативных действий, 8 сентября в 10.20 часов с ул.1 села Аргел полиция подвергла приводу гражданина Давида Г. (1984 г/р), который с 7 сентября разыскивался за уклонение от несения ответственности по обвинению в п. 1 ч.2 ст. 34-177 УК РА (попытка ограбления).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.