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Полиция поймала гражданина, уклонявшегося от несения ответственности


По результатам проведенных оперативных действий, 8 сентября в 10.20 часов с ул.1 села Аргел полиция подвергла приводу гражданина Давида Г. (1984 г/р), который с 7 сентября разыскивался за уклонение от несения  ответственности по обвинению в п. 1 ч.2 ст. 34-177 УК РА (попытка ограбления).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.



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