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Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школыв селе Сос


9 сентября в селе Сос Мартунинского района Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы.

Президент выразил признательность американскому благотворителю армянского происхождения ДжерардуТрпанджяну и Всеармянскому фонду “Айастан” за реализацию программы.Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах

Глава государства отметил важность расширения и модернизации школьной сети в районах и сельских местностях, назвав это одной их ключевых составляющих развития образования и интеллектуального потенциала.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ ПаргевМартиросян, исполняющий обязанности премьер-министра Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан” Ара Варданян, другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры.

 

 

 

 

 



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