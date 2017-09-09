Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школыв селе Сос

9 сентября в селе Сос Мартунинского района Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы.

Президент выразил признательность американскому благотворителю армянского происхождения ДжерардуТрпанджяну и Всеармянскому фонду “Айастан” за реализацию программы.Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах

Глава государства отметил важность расширения и модернизации школьной сети в районах и сельских местностях, назвав это одной их ключевых составляющих развития образования и интеллектуального потенциала.

На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ ПаргевМартиросян, исполняющий обязанности премьер-министра Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан” Ара Варданян, другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры.