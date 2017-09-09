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Из банкомата в центре Еревана украдено 2 млндрамов – Следственный комитет


В Ереване неизвестные лица взорвали банкомат по адресу ул. Республики, 71 и украли 2  млндрамов. Об этом Арменпресс сообщила  спикер председателя Следственного комитета РА  СонаТрузян.

По предварительным данным, в банкомате было 3 млн 300 тысяч драмов, из которых более 1 млн было обнаружено на территории.

Возбуждено уголовное  дело,проводятся активные оперативно-разведывательные и следственные мероприятия по раскрытию преступников.



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