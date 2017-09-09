Из банкомата в центре Еревана украдено 2 млндрамов – Следственный комитет

В Ереване неизвестные лица взорвали банкомат по адресу ул. Республики, 71 и украли 2 млндрамов. Об этом Арменпресс сообщила спикер председателя Следственного комитета РА СонаТрузян.

По предварительным данным, в банкомате было 3 млн 300 тысяч драмов, из которых более 1 млн было обнаружено на территории.

Возбуждено уголовное дело,проводятся активные оперативно-разведывательные и следственные мероприятия по раскрытию преступников.